CTP Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzlerce tabanca izni verilmesinin toplumsal barışa zarar vereceğini belirtti. Toros, “Kıbrıs’ımızın kuzeyi huzura ve güvene muhtaçken, bunu tehdit edercesine bireylere yüzlerce tabanca izni verilmesi sadece asayişi zayıflatmakla kalmaz; ayrıca şiddeti tırmandırma, güven duygusunu zedeleme ve toplumsal barışı tehlikeye atma riskini beraberinde getirir” dedi.

Toros, toplumun ihtiyacının daha çok silah değil, daha güçlü bir asayiş, adalet ve barış ortamı olduğunu vurgulayarak, “Yaşam kalitemizi ve güvenliğimizi koruyacak olan barış ve huzurdur; silah değildir” ifadelerini kullandı.

Seçim yasaklarına saatler kala yaşananlara da değinen Toros, hükümeti eleştirerek, “Seçim sürecinde kamu kaynaklarını istismar eden hükümet, seçmene pervasızca menfaatler dağıtmıştır. Bu yapılanlar sadece seçim ‘rüşveti’ olarak adlandırılabilir” dedi.

“Özgür halk iradesi, demokrasi, adalet ve eşitlik üzerine inşa edilir” diyen Toros, “Biz, rüşvetle değil, özgür iradeyle kazanılacak bir seçim istiyoruz” ifadelerini kullandı.