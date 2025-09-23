Filistin, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı ve bunun iki devletli çözümü koruduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşılar ve bunu barışı hedefleyen iki devletli çözümün korunması olarak değerlendirir." ifadesi kullanıldı.

Bu ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının "cesur ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarıyla uyumlu" olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıma kararının bu ülkelerin İsrail işgalini sona erdirme, bölgede ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve refahı sağlama konusundaki kararlılığının işareti olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin Devleti'nin tanınması, Filistin halkının haklı ve meşru haklarının tanınması ve işgalci otoritelerin halkımıza karşı işlediği soykırım, aç bırakma, yerinden etme ve ilhak suçları nedeniyle iki devletli çözümün tehdit oluşturan tehlikelerden korunmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere, tanıma sürecini başlatma, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne uyma ve "tarihin doğru tarafında yer alma" çağrısı yapıldı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistinlilere uygulanan adaletsizliğin giderilmesine ve diğer ülkeler gibi kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmalarına katkı sağlayacağına dikkati çekildi.