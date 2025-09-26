Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği iş birliğiyle yürütülen “Finansal Okuryazarlık Öğretim Programı”nın tanıtım etkinliği yapıldı.

Lefkoşa’da Grand Pasha Hotel’de bugün saat 14.00’te başlayan etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ile Birlik temsilcileri, bazı bürokratlar ve öğretmenler katıldı.

Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Bakan Çavuşoğlu ile Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından, programın yetkililerinden Gizem Menteş tarafından “Hesabını Bilen Kıbrıs Projesi”nin sunumu ve Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Salih Sarpten tarafından ise “Finansal Okuryazarlık Öğretim Programı”nın sunumu yapıldı. Etkinlikte daha sonra ise çalıştaya geçildi.

-Çavuşoğlu: “Bizim görevimiz yeni nesli eğiterek gelirleri ile giderlerini dengelemeyi öğretmek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sözlerine finansal okuryazarlık fikrini ortaya atan Bankalar Birliği’ne ve katkı koyan Talim ve Terbiye Kurulu üyelerine teşekkür ederek başladı.

Eski nesillerin finans konularını hayatın içinde öğrendiğini belirten Çavuşoğlu, “Bizim görevimiz yeni nesli eğiterek gelirleri ile giderlerini dengelemeyi öğretmek.” dedi.

Konuyla ilgili dördüncü ve altıncı sınıflara yönelik kitaplar hazırlandığını, gelecek yıl ise beşinci ve yedinci sınıflara yönelik kitaplar hazırlanacağını böylelikle toplam dört sene çocukların finansal okuryazarlık eğitimi alacağını anlatan Çavuşoğlu, daha bilinçli tüketiciler yaratılacağına inanç belirtti.

Parayı yönetme becerisinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, bir görevi daha yerine getirmek üzere adım atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve programın hayırlı olmasını diledi.

-Önal: “Finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasını önemsiyoruz”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ise, finansal okuryazarlığın öneminden bahsederek, bunun yaygınlaşmasını hedeflediklerini anlattı.

Finansal okuryazarlığın sadece bireylerin değil toplumların da finansal başarısı açısından önemli olduğunu kaydeden Önal, bu eğitimin erken yaşta başlamasının da faydalı olduğunu belirtti.

Çocuk yaşlarda verilen eğitimin hayat boyu sürecek bir etki yaratacağının altını çizen Önal, öğretmenlerin bu programın en kritik paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde finansal okuryazarlık konusundaki uygulamalardan örnekler paylaşan Önal, bunun önemini yineledi ve sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.