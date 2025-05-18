Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin (FEFSAD) davetiyle, 4. Fethiye Fotoğraf Festivali’ne katıldı.

FODER’den yapılan açıklamaya göre, 8-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivalde, FODER’i 20 kişilik grup temsil etti.

Etkinlikte, FODER’den “Engeli Yaşamak” ve “Minimal Maraş” sergi sunumlarının yanı sıra, FODER Başkanı Ramadan Gümüşok’un “Zamanın İzleri” sunumu, Dernek Asbaşkanı Tevfik Ulual’ın “Yüreğimdeki Azerbaycan” ve “Sports Photography” sunumları, Emel Sefer’in “Tuvalin Arkası” ve “Kalbim Benin’de Kaldı” sunumları ile Giray Karahasan’ın “Pusudaki Ten” sunumu yer aldı.