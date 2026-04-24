Türkiye Grand Prix’si 2027 yılından itibaren Formula 1(F1) takvimine geri dönecek.

İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek Türk Grand Prix'si, en az beş yıl boyunca F1 takviminde yer alacak. 5 bin 338 km'lik bir parkura sahip İstanbul Park, daha önceden 2005'ten 2011'e kadar ve 2020 ile 2021 yıllarında F1’e ev sahipliği yapmıştı.

-Lansman İstanbul’da

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) koordinasyonunda bugün Türkiye Grand Prix’sinin küresel lansman etkinliği İstanbul’da yapıldı.

Etkinlik, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği start ile bir F1 aracının İstanbul sokaklarında dolaşmasıyla başladı. Yolculuğuna Galataport’tan başlayan F1 arabası, İstanbul Boğazı’nın Avrupa Yakası boyunca Karaköy ve Beşiktaş arasında ilerledi ve Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne park etti.

Etkinlik, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in Türkiye Grand Prix’sinin yeniden başlayacağını resmen duyurmalarıyla sona erdi.

F1 arabasının İstanbul sokaklarındaki yolculuğu ulusal ve uluslararası medyada canlı olarak yayınlandı.

-Erdoğan: “Türkiye Grand Prix’sinin Formula 1takvimine dönmüş olması, Türkiye’nin tutkusunun ve spora inancının bir zaferidir”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Grand Prix’sinin Formula 1 takvimine dönmüş olmasının Türkiye’nin tutkusunun ve spora inancının bir zaferi olduğunu söyledi.

Erdoğan, “En az 5 yıl boyunca İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışları hem İstanbul’umuzun dünyadaki öncü konumunu destekleyecek hem de ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu gerçeğini dünyaya ifade edecek.” dedi.

F1, 2025 sezonunda 180’den fazla ülkede, 827 milyondan fazla TV izleyicisine, tribünlerde ise 6,7 milyondan fazla seyirciye ulaşmıştı.

F1, ayrıca 2025’te sosyal medyada aldığı 2,3 milyarlık erişimiyle dünyada çok takip edilen uluslararası spor ligi olmuştu.