TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Ayrıca internet yayınlarına ilişkin düzenlemelerde "oyun", "oyun dağıtıcı", "oyun geliştirici" ve "oyun platformu" tanımları kanun kapsamına alındı.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı hüküm yeniden düzenlendi. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar için ise ayrıştırılmış hizmet sunulacak ve bu kapsamda alınan tedbirler şirketlerin internet sitelerinde yayımlanacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Bu araçlar, hesap ayarlarının denetlenmesini, ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanmasını ve kullanım süresinin izlenmesini içerecek. Aldatıcı reklamlara karşı önlem alınması da zorunlu hale getirildi.

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen kararları derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde reklam yasağı uygulanacak, devam eden ihlallerde ise bant daraltma yaptırımları devreye alınabilecek.

YURT DIŞI KAYNAKLI VE TÜRKİYE'DEN GÜNLÜK ERİŞİMİ 100 BİNİ AŞAN PLATFORMLAR TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ BULUNDURMAK ZORUNDA OLACAK

Kanunla oyun platformlarına yönelik yükümlülükler de düzenlendi. Buna göre platformlar, derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak ya da en yüksek yaş kriterine göre sınıflandırarak yayımlayabilecek. Yurt dışı kaynaklı ve Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan platformlar Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak.

BTK, oyun platformlarından kurumsal yapı ve veri işleme süreçlerine ilişkin bilgi talep edebilecek. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezaları uygulanacak ve ihlalin devamı durumunda bant genişliğinin daraltılması gündeme gelebilecek.

ASKERİ PERSONELİN DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTIRILDI

Düzenleme kapsamında askeri personelin doğum izni süreleri de artırıldı. Kadın personele verilen doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, toplam izin süresi 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca evlat edinen ve koruyucu aile olan askeri personele yönelik izin hakları da genişletildi.

Darülaceze'ye ilişkin düzenlemeler kapsamında kurumun yurt içinde ve yurt dışında hizmet verebilmesinin önü açıldı. Kurum, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunabilecek ve aşevi hizmeti sunabilecek.

Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle analık izinlerine ilişkin geçiş hükmü de getirildi. Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut izin süresini tamamlamamış personele talep etmeleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.