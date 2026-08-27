Frankfurt Havalimanı’nda iki çalışan, altı çalışanın ciddi enfeksiyona yakalanmasına neden olan nadir bir sıtma salgınının ardından hayatını kaybetti.

Almanya’nın en yoğun havalimanında görülen salgına, sivrisineklerin bir uçakla havalimanına gelmesinin neden olduğuna inanılıyor. Salgın ilk olarak temmuz ayında tespit edildi.

Havalimanı işletmecisi Fraport’un bir sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, bir çalışanın enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Halk sağlığı yetkilileri ise çarşamba günü ilerleyen saatlerde etkilenen kişilerden ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken yakalanan sivrisinekler, türlerini ve nereden geldiklerini belirlemek amacıyla laboratuvarda analiz edilecek.

Fraport sözcüsü, “Tüm çalışanlara kapsamlı bilgi verdik ve herhangi bir belirti yaşamaları halinde doktora başvurmalarını teşvik ediyoruz" dedi.

Salgın, Frankfurt Halk Sağlığı Departmanı tarafından araştırılıyor.

BBC’de yer alan habere göre havalimanının farklı bölümlerinde, farklı görevlerde çalışan altı erkek işçi enfekte oldu. Yetkililer, enfeksiyonların tek bir sivrisinekten mi yoksa altı farklı sivrisinekten mi kaynaklandığını belirlemek amacıyla kan örneklerini inceliyor.

Frankfurt’taki halk sağlığı yetkilileri çarşamba günü ilerleyen saatlerde medya kuruluşlarına gönderdikleri mektupta, etkilenen kişilerden ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mektupta, “Frankfurt nüfusu için risk çok, çok düşük olarak değerlendiriliyor. Hastalık insandan insana bulaşmıyor, her zaman sivrisinekler tarafından bulaştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Enfeksiyonların kaynağını belirlemeye yönelik laboratuvar testlerinin sonuçlarının birkaç hafta içinde alınmasının beklenmediği bildirildi.

Salgının temmuz ayında dört çalışanın enfekte olmasıyla başladığı bildirilmişti.

Almanya’nın hastalık kontrolü ve halk sağlığı alanındaki federal hükümet kurumu ve araştırma enstitüsü Robert Koch Enstitüsü, daha önce dört çalışanın 4-6 Temmuz tarihleri arasında hastalandığını ve sivrisineklerin uçakla getirildiğini açıklamıştı.

Enstitü, Almanya’da sıtmanın neredeyse tamamının, sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde enfekte olan uzun mesafe yolcularında görüldüğünü ve Almanya’daki bir havalimanında sıtma bulaşmasının nadir olduğunu belirtti.

Robert Koch Enstitüsü, epidemiyolojik bülteninde, “Seyahat öyküsünün bulunmaması teşhisin gecikmesine yol açabilir. Gecikmiş teşhis, hastalığın ağır seyretme riskini artırır" ifadelerine yer verdi.

Enstitü, son havalimanı kaynaklı sıtma vakasının 2023 yılında yine Frankfurt Havalimanı’nda görüldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sıtma, bazı sivrisinek türlerinin insanları ısırmasıyla bulaşan ve çoğunlukla tropikal ülkelerde görülen bir hastalık.

Parazitin neden olduğu enfeksiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir. Hastalık insandan insana bulaşmıyor ancak belirtiler hafif olabileceği gibi yaşamı tehdit edici de olabiliyor.