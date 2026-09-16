Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yıl yürürlüğe giren gönüllülük esasına dayalı yeni askerlik hizmetine ilk katılan gençlerle Orange kentinde bir araya geldi.

Macron, Vaucluse iline bağlı Orange kentindeki hava üssünü ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın ziyareti nedeniyle burada askeri tören düzenlendi.

Ziyareti kapsamında Macron, ülkede uygulanmaya başlanan gönüllü askerlik hizmetine ilk katılan gençlerle bir araya geldi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu gençlerle Orange'da bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti.

Gönüllü askerlik hizmetinin Fransa'da bu yıl başladığını hatırlatan Macron, "Başlangıç yılı için 18 ila 25 yaş arasındaki 3 bin genç gönüllü, üniformayla 10 ay boyunca asker statüsüyle hizmet verecek. Yeniden yükselen tehditlere karşı ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Macron, 10 yıl içinde ordunun bütçesinin ikiye katlanacağını kaydederek, bu gönüllü hizmetin gençleri orduyla yakınlaştırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık en az 800 avro ödenecek, konaklama, yemek ve ekipman desteği sağlanacak.

Fransa, bu hizmete katılanların yıllık sayısının 2030'a kadar 10 bine ulaşmasını planlıyor.

Ülkede 1996'da dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmıştı.

Macron, 27 Kasım 2025'te Varces Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada, gönüllü askerlik hizmetinin bir ayı ön eğitimden oluşmak üzere toplam 10 ay süreceğini açıklamıştı.

Bu hizmetin genç kadın ve erkekler tarafından yerine getirileceğini kaydeden Macron, söz konusu gençlerin "sadece Fransız topraklarında" ve ülke savunması için hizmet vereceğini vurgulamıştı.