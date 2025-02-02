Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, “Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının savunduğu iki devleti çözümün Kıbrıs için iyi olmayacağı” iddiasında bulundu.

Haravgi gazetesi, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere’in “Atina Haber Ajansı’na” yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin başlamasını ve iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünü desteklediklerini söylediğini aktardı.

Habere göre Riviere açıklamasında, “Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye’nin de desteğiyle artık sadece iki devletli çözümü ortaya koyduğunu ancak bunun, BM tarafından desteklenen iki toplumlu iki kesimli federasyonla ters düştüğünü” iddia etti.

“Müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğin ancak tarafların görüşlerinin bu kadar farklı olmasının süreci çok zor bir hale getirdiğini” ifade eden Riviere “Tarafların gelecek vizyonları tamamen zıtsa ve Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği iki devletli çözümde ısrarcıysa, bu tür bir çözüm Kıbrıs için iyi olmayacaktır” şeklinde konuştu.