Fransa’nın Hautes-Alpes vilayetinde çığ düşmesi nedeniyle iki kayakçı yaşamını yitirdi.

Fransız haber ağı CBFMTV’nin haberine göre, Hautes-Alpes'e bağlı Saint-Veran'da dün öğleden sonra çığ düştü.

Hautes-Alpes vilayetine bakan Gap Savcılığından yapılan açıklamada, 4 kişilik ekibin Saint-Veran’da spor faaliyetleri için ayrılmış pistin dışında rehbersiz şekilde kayak yaptığı belirtilerek, ekipteki biri 1997, diğeri 1991 doğumlu iki kişinin yerel saatle 15.00 civarında düşen çığ nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savcılık gruptaki diğer iki kişinin kazadan yara almadan kurtulduğunu ve olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.