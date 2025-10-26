Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle dün Rüstem Kitabevi’nde Fransızca öğretmenlerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik, Sorbonne Abu Dhabi Üniversitesi’nde Fransızca yabancı dil alanında görev yapan Salah-Eddine Adadain tarafından yürütüldü.

Dernekten verilen bilgiye göre, “Fransızca derslerinde tiyatro aracılığıyla sözlü ifade becerilerini geliştirmek” başlıklı atölye, yabancı dil öğretiminde tiyatronun iletişimsel ve eylem temelli yaklaşımlar içindeki yeri ve katkılarını ele aldı.

Katılımcı öğretmenler; sessiz, maskeli ve doğaçlama tiyatro tekniklerine dayanan uygulamalarla öğrencilerde özgüven, akıcılık ve sahne farkındalığını destekleyen sınıf içi etkinlik örneklerini birlikte deneyimledi.

Bu çalışma, Fransızca öğretmenlerinin pedagojik donanımını güçlendirmeye ve sınıf içi uygulamalarda yaratıcı yöntemlerin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik düzenli eğitim programlarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda, Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi ile Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği tarafından öğretmenlere yönelik yeni seminer ve formasyonların önümüzdeki dönemde de devam edeceği duyuruldu.