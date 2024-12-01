AKSA Süper Lig

Yenicami – T. H. Dumlupınar: 0-3

Mağusa T. Gücü – Cihangir: 2-1

Gönyeli – DND L. G. Birliği: 1-0

M. Değirmenlik – Lefke: 2-0

Esentepe – Karşıyaka: 5-0

A. Yeşilova – Çetinkaya: 4-3

C. B. Gençlik Gücü – Mesarya: 1-2

AKSA Birinci Lig

Lapta – S. Geçitkale: 2-0

A. Kozanköy – Çanakkale: 1-0

N. Dipkarpaz – Türk Ocağı: 2-1

Düzkaya – Hamitköy: 3-0

Kıbrıs ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseylerinden 2025 için ortak adım Kıbrıs ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseylerinden 2025 için ortak adım

Yalova – Yeniboğaziçi: 3-0

K. Kaymaklı – Vadili: 6-1

Maraş – M. Hacıali Yılmazköy: 4-0

Mormenekşe – Binatlı: 2-1

Yarın

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Göçmenköy (18.30)