AKSA Süper Lig
Yenicami – T. H. Dumlupınar: 0-3
Mağusa T. Gücü – Cihangir: 2-1
Gönyeli – DND L. G. Birliği: 1-0
M. Değirmenlik – Lefke: 2-0
Esentepe – Karşıyaka: 5-0
A. Yeşilova – Çetinkaya: 4-3
C. B. Gençlik Gücü – Mesarya: 1-2
AKSA Birinci Lig
Lapta – S. Geçitkale: 2-0
A. Kozanköy – Çanakkale: 1-0
N. Dipkarpaz – Türk Ocağı: 2-1
Düzkaya – Hamitköy: 3-0
Yalova – Yeniboğaziçi: 3-0
K. Kaymaklı – Vadili: 6-1
Maraş – M. Hacıali Yılmazköy: 4-0
Mormenekşe – Binatlı: 2-1
Yarın
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Göçmenköy (18.30)