Türkiye'de GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında, sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, sunucu Okan Karacan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Karacan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.