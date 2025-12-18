Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Yurt dışında oldukları belirlenen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Ayrıca yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden, kamuoyunda tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat 07.00’den itibaren Sarıyer ilçesinde 2, Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt ilçelerinde ise 5 adres olmak üzere toplam 7 adreste, 7 şüpheliye yönelik arama faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınanlar

İrem Sak

Danla Bilic

Mümine Senna Yıldız

Adreslerinde bulunamayanlar