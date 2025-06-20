Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Galatasaray Taraftar Derneği, kurucu başkan Ertan Birinci’yi, Dernek Başkanı Talat Karapelit ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette derneğin ilk yıllarına dair anılarını paylaşan ve arşiv fotoğraflarını gösteren Ertan Birinci, derneğin bugün ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Talat Karapelit, KKTC’deki Galatasaray taraftar camiasının bugünlere gelmesinde Ertan Birinci’nin büyük emekleri olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

Birinci’nin hâlâ dernek yönetimine rehberlik etmeye devam ettiğini belirten Karapelit, 3 Temmuz’da düzenlenecek şampiyonluk balosunun biletlerini takdim etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek ise derneğin dijital projelerine değinerek, resmi internet sitesinin tanıtımını 3 Temmuz’daki şampiyonluk balosunda yapmayı planladıklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Karapelit ve Gürlek, derneğe sunduğu katkılar nedeniyle kurucu başkan Ertan Birinci’ye teşekkür plaketi verdi.