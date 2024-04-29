Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla Sergen Özbay Dans Akademisi ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Dünya Dans Günü dolayısıyla Sergen Özbay Dans Akademisi eğitmenlerini ve öğrencilerini kabul etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, akademinin çalışmalarını takip ettiğini, çocukların modern dansı öğrenerek bir ekip ruhu içinde disiplinli çalışmayla başarılı sonuçlar elde etmelerinin kişisel gelişim ve gelecekteki çalışmalar açısından da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukları, eğitmenleri ve anne babaları tebrik ederek, uluslararası etkinliklerde ülkeyi başarıyla temsil etmelerinin önemini dile getirdi.

Ülkedei siyasi meselelerin aşılarak tanıtımının yapılabilmesinin değerli çalışmalar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, akademiye çalışmalarında başarılar diledi.