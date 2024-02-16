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Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven,Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.  Gardiyanoğlu SOS Çocuk  Köyü’nün devletin üstünden çok  büyük  bir yükü alarak  çok önemli  bir misyon üstlendiğini kaydetti.
Bakanlığa bağlı  merkezlerin iyileştirme çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Gardiyanoğlu   2024 yılının atılım yılı olacağını kaydetti.
 SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av.Buğra Akter de konuşmasında çalışmalar  ve projeler hakkında bilgi  vererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan  destek istedi.  Konuşmaların  ardında Bakan Gardiyanoğlu  bakanlık bürokratları  ile  birlikte SOS Çocuk Köyü’nü gezerek detaylı  bilgi  aldı.