Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven,Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti. Gardiyanoğlu SOS Çocuk Köyü’nün devletin üstünden çok büyük bir yükü alarak çok önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Bakanlığa bağlı merkezlerin iyileştirme çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Gardiyanoğlu 2024 yılının atılım yılı olacağını kaydetti.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av.Buğra Akter de konuşmasında çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan destek istedi. Konuşmaların ardında Bakan Gardiyanoğlu bakanlık bürokratları ile birlikte SOS Çocuk Köyü’nü gezerek detaylı bilgi aldı.