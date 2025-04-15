Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı’nın ada genelinde gerçekleştirdiği akıl ve zeka oyunları etkinlikleri kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğinde “Oyunlarla Gelişiyor, Oyunlarla Öğreniyoruz” etkinliği gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler dört hafta boyunca Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı adına öğretmen Gürkan Erdoğan tarafından verilen etkinliklere katıldı.

Etkinlikte oynanan dört farklı oyunla el-göz koordinasyonu, akademik beceriler ve ortak dikkat becerilerinin geliştirilmesinin sıra gençler, eğlenceli vakit geçirdiler. Gençler düzenlenen etkinlikle katılım sertifikalarını aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada Engelsiz Yaşam Evi’ne her gelişinde merkezin bir adım daha önde olduğunu gururla takip ettiğini belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam da konuşmasında Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı’nın çok güzel faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gençlere katılım sertifikaları verildi.