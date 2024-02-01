Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sigortalıların ve eczacıların ilaç temini ile geri ödemelerinde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla imzalanan protokolle, ilaca erişimde güvenli bir sisteme adım attıklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, dün imzalanan ve bugün uygulamaya giren protokolü değerlendirdi.

Gardiyanoğlu, başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere tüm paydaşlara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gardiyanoğlu, ilaca erişim konusunda daha güvenli bir sistem yaratılması adına Eczacılar Birliği ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile iki buçuk ayı aşkın bir süredir gerçekleştirdikleri görüşmelerin son derece olumlu neticelendiğini belirtti ve şunları kaydetti:

“Paydaşlarımızla imzalamış olduğumuz iş birliği protokolü çerçevesinde eczacıların ve sigortalıların ilaç temini ve geri ödemeleri ile ilgili süreçleri değerlendirmek üzere taraflar Denetleme ve Etik Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Düzenli olarak toplanacak kurulda tüm paydaşlar süreci takip edebilecek, kurul sorunlar birikmeden anında müdahale edebilecektir.

Esas amacımız; halkımızın ilaca erişimini daha da kolaylaştıracak sistemlerin yaratılmasıdır. Başta sayın Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Eczacılar Birliği ve Sosyal Sigortalar Dairesi idareci ve personeline bu süreçte gösterdikleri tüm yapıcı yaklaşım ve özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.”