Cumhurbaşkanı Tatar, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile görüştü Cumhurbaşkanı Tatar, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sağlık Dernekleri Platformu temsilcilerini kabul ederek sıkıntılarını dinledi.
Görüşmede; Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassaemia Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Alzheimer Hastaları Derneği ile Evrensel Hasta Hakları Derneği başkan ve temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlker Ökter ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de görüşmede hazır bulundu.  
Sağlık Dernekleri Platformu adına konuşan Platform Sözcüsü  Servet Özeralp,  platform içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin  ortak sıkıntı ve beklentilerini aktardı.
Hastaların  özellikle ilaç erişiminde yaşadıkları sorunların çözümü konusunda  Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek isteyen Özeralp; yaşlı hastaların  ilaç ödemeleri ile ilgili bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını talep etti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Bakanlık olarak 7 aydır ilaç erişimi konusunda vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için  mücadele ettiklerini anlatan Gardiyanoğlu,  Tabipler Birliği ile Eczacılar Birliği tarafından bakanlığa    sunulan tüm önerileri  kabul ettiklerini söyledi.
"Dar gelirli vatandaşlarımıza da tüm  kamu sağlık kuruluşlarımızda;  poliklinik, acil servis fark etmeksizin  sisteme dahil olma imkanı tanıdık" diyen Gardiyanoğlu,  Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki reçeteye entegre olduklarını ve şu an online olarak bunu görebildiklerini söyledi. 
Yıllarca sigorta reçetelerini yazma yetkisinin sözleşmesi olan 92 doktorla sınırlı kaldığını  belirten Gardiyanoğlu, "Hastanın en doğal hakkı doktor seçmedir. Biz bu sistemi tüm doktorlara açtık.’’ dedi.
Gardiyanoğlu, ilaç erişimi konusunda hastaların yaşadığı sıkıntıların çözümü için Bakanlık olarak  önlem almaya devam ettiklerini,  hastaları rahatlatacak yasal düzenlemeler  için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Editör: Burhan CANBAZ