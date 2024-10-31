Çalışma ve Sosysl Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak için Ankara'ya gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara temasları çerçevesinde dün ilk olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı Türk İşbirliği

ve Koordinasyon Ajansı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Ankara'da düzenlenen " Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve

Sosyal Koruma Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı" na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal devlet yapısı ve potansiyeli ile; sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve sosyal hizmetler temelinde hayata geçirdiği

düzenlemeleri ve geliştirdiği stratejilerle sosyal devlet ve tanım politikalarına yeni yaklaşımlar getirdiğine dikkati çeken Bakan Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Türk Devletleri Teşkilatı üye devletlerinin tecrübelerini paylaşmasının, Doğu Akdeniz'de ve Türk Dünyasının en güneyinde serhat bekçisi olan ülkelerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Kıbrıs adasının tarihi geçmişinden de bahseden Bakan Gardiyanoğlu,farklı coğrafyalarda yer almakla birlikte ortak kültürün yansıması

olarak, dünyada yaşanan gelişmelerin paralelinde sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve sosyal hizmetler alanında yaşanan sorunların yapılarının farklı olmasına rağmen birbirine benzediğine vurgu yaptı.

Konferansta oluşturulacak politikaların ülkedeki sosyal güvenlik,çalışma hayatı ve sosyal hizmetler uygulamalarına da yön vererek,kendilerine ve katılımcılarada da yeni ufuklar açacağına işaret eden Bakan Gardiyanoğlu, bağımsız ve egemen bir devlet olarak bu toplantıda bulunmalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin ambargoları kırması ve sahiplenmesiyle mümkün olduğunu aktararak, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olma şansını

da yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişleri'nin verdikleri emek ve gösterdikleri çaba ile sahip olduk "

dedi ve" BM Genel Kurullarında KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz." çağrısına da şükranlarını sundu.

Bakan Gardiyanoğlu, Ankara temasları kapsamında bugün mevkidaşı Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek.

Bakan Gardiyanoğlu'na Ankara temaslarında Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, İhtiyat Sandığı Müdürü Ertunç Doğu ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlter Ökter eşlik ediyor.