Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2023-24 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni geçtiğimiz akşam GAU Lympic Tesisleri'nde yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin akademik tarihinin 39'uncu yılında, 11 doktora, 80 yüksek lisans ve 210 lisans olmak üzere toplam 301 öğrencisi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı.

Girne Merkez Kampüs Yerleşkesi'nde akademik ve idari kadronun ev sahipliğindeki törene, luk" damgasını vurdular. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden törene; Devlet erkanını temsilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, GAÜ Senatosu tarafından alınmış karar doğrultusunda kendisine; İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı Fahri Doktora Ünvanı verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, üst düzey bürokratlar, YÖDAK Temsilcileri ve diğer üniversite rektörleri, yurt içi ve dışından davetliler ile çeşitli ülkelerden gelen öğrenci aileleri de yer aldı.

-Haydar

Fakülte ve yüksek okullara mensup mezun öğrenciler ve akademik kadronun geleneksel tören alanına giriş serenomisinden sonra törende ilk konuşmayı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptı. Konuşmasında üniversitenin 39 yıllık tarihi boyunca bilim, sosyal yaşam ve bölgesel gelişmedeki öncü rolüne vurgu yapan Prof. Dr. Haydar, "Ne mutlu ki; Artık dünyanın her yerinde oldukça başarılı mesleki ve sosyal roller üstlenmiş binlerce mezunumuz bulunmakta, Şimdi sizler de, öncekiler kadar bu başarıyı daha da ileri bir konuma ulaştırmak için, her zaman bir parçası olacağınız bu yuvadan gururla ayrılıyorsunuz. Can-ı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Üniversite senatosunun; engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında yer alması yönündeki ulusal ve uluslararası çabaları ile tanınan Ak Parti Milletvekili Serkan Bayram'a verdiği fahri doktora ünvanının kendileri için de bir onur vesilesi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, "Akademik yılımızın başında temamızı 'Biz Bir'iz' olarak belirlemiştik. Bunun gereğini yerine getirdiğimiz güçlü bir adım inancıyla özellikle, bugün evrensel insani değerlerin kısıtlamaya maruz kalmadan savunulması anlamında, mücadelemizi; Üniversite olarak daha ileri ve somut bir noktaya taşımaktan duyduğum kıvancı da eklemek istiyorum." diye konuştu.

-Akpınar

"Eğitimde 40'ıncı yıl ve ellinci yıla doğru" GAÜ perspektifinin tüm dünya için özgün bir "eğitim meşalesinin aydınlığı" tanımı ile konuşmasına başlayan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, mezunların öğrenme ve çalışma ilkelerini en yüksek düzeyde tutmalarını tavsiye etti; “Daha kendiniz olun, daha küresel ve daha yaratıcı düşünün. Sizi bekleyen dünyanın karşısında bu en iyi fırsatınız olacaktır.” dedi.

Akpınar, dünya barışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna işaret ederek Gazze’deki savaşın bir insanlık sorunu olduğunu vurguladı.

Akpınar, şöyle konuştu:

“Tüm dünyada üniversitelerde bileşik protesto hareketlerinin, bu konuda yükseköğrenim kurumlarını bir tutum ve davranış birliğine ulaştırdığı konusundaki yaygın düşünceye biz de GAÜ olarak en başından beri destek veriyoruz. Mezunlarımızın da bu ruh ve anlayış birliğinde olduğunu müşahade etmekten onur duyuyoruz. Dünya barışına, yeni nesil mezunlarımızın da en yüksek katma değer ile katılımından şüphe duymuyor, onlara inanıyoruz. İnsani değerlerin farkındalığında olan GAÜ, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını en başından beri ‘Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var' olarak anlatıyor. Dünya toplumunun yeniden düzenlenmesinin ihtimalleri hatta umutları, daha iyi bir toplumsal birlikteliğin sağlanması, saldırganlık potansiyelinin dışlandığı bir dünya, insani değerlerin denge unsuru olabilmesi gibi temel temenniler yanında, çağrıya cevap verecek her bir bireyin katılımının Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir karşılığı bulunmaktadır. Bu güç birliği ve insanlık felsefesine katkı koyacağına yönelik beklentiler daima rehberimiz oldu."

Akpınar, mezunların yaşayacağı başarısızlıklar da olacağını ve bunların keşfedecekleri yeni potansiyelin başlangıcı olacağını ifade ederek “Yaşam alanlarınızda reddedilebilirsiniz, üzülmeyin. Sevilmiyorsanız, bırakın gitsin. Seçimin konusu siz değilseniz, devam edeceksiniz. Artık o hayatın öznesi olmadığınızı hissediyorsanız; Siz de kayıtsız kalabilmeyi öğrenmeli ve uygulamalısınız. Her zaman en sevdiğiniz biri veya bir şey artık yanınızda olmayabilir, devam edebilmeyi öğrenmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

İyilik yapılmasını tavsiye eden ve bunun beklenmedin anlarda geri döneceğini kaydeden Akpınar, mezunlara “Yaptıklarınız için mutlu olun, istedikleriniz için çalışın. Bazı şeylerin başlaması için, bitişlerin gerekli olabileceğini de unutmayın. Mezunlarımıza başarı ve sağlık, barış dolu bir dünya diliyorum" diye seslendi.

-Onursal Fahri Doktora TBMM Milletvekili Serkan Bayram'a

Törende, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı'ndan Onursal Doktora Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan alırken, cübbesi Kurucu Rektör ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar ile GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından giydirildi.

Serenomi sonrası kürsüye gelen TC. Milletvekili Avukat Serkan Bayram; 1974 yılında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan dayısının birliğinde kullanılan parolanın kendisine ad olarak verildiğini, bebek yaşlarda geçirdiği bir kaza sonucu engelli ama "pes etmeyen bir birey" olarak, yaşama tüm gücüyle tutunduğunu anlattı.

Senaryosunu kendi yazdığı ve 40 milyon izlenme sayısına ulaşan "Buğday Taneleri" adlı filmin, kendi yaşamının ve mücadelesinin bir kesiti olduğunu ekledi. Genç yaşlardan bu yana sürdürdüğü mücadele ve engelli bireylerin toplumun her nezdinde yer alabilmesi çabasının milletvekili olmasıyla daha güçlü bir evreye taşınmasına neden olduğunu anlatan Bayram, bu çabaların ulusal ve uluslararası alanda olumlu sonuçlara evrildiğini de vurguladı. Bu kapsamda; Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilip, Avrupa Ekonomik Senatosu'nda fahri senatör olarak seçilmiş olmasının umut ve gurur verici olduğunu belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi'ne kendi adına tevcih ettiği Onursal Doktora Ünvanı'na teşekkür eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram sözlerini şöyle tamamladı:

"Umut olmaya, ışık olmaya çalışıyoruz. Doğa, zaten yapacağını yapıyor. Depremiyle, pandemisiyle nice canları aramızdan alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Birbirimize zulüm etmeyelim, birbirimizi öldürmeyelim. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ölmesin. İnsanlar, insanlık ölmesin. Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz, engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz. İnsanlığın buna ihtiyacı var. Mücadele edeceğiz.Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin."

Girne Amerikan Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni; Derecelendirmeye giren tüm mezunların sırayla diploma belgelerini alması ve sonrasında "kep atma" geleneğiyle tamamlandı