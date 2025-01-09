 Gayretköy’de bugün saat 13.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 520 kilogram et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, A.K.’nin (E-43) aracında yapılan aramada, GKRY bölgesinden alınan küçük ve büyükbaş hayvanlara ait muhtelif etleri kanunsuz olarak ithal ettiği ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu kaydedildi.

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Şahsın tutuklandığı belirtilen açıklamada, etler ve aracın emare olarak alındığı,  soruşturmanın ise devam ettiği ifade edildi.