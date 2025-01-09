Gayretköy’de bugün saat 13.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 520 kilogram et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, A.K.’nin (E-43) aracında yapılan aramada, GKRY bölgesinden alınan küçük ve büyükbaş hayvanlara ait muhtelif etleri kanunsuz olarak ithal ettiği ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu kaydedildi.

Şahsın tutuklandığı belirtilen açıklamada, etler ve aracın emare olarak alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği ifade edildi.