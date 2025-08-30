Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde demokratik kültürün güçlenmesi adına tüm adayları ortak yayına çağırdı.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada, özellikle öne çıkan iki aday olmak üzere adayların halk adına soru sorma sorumluluğunu taşıyan, mesleği gazetecilik olan profesyonellerin yönetiminde, halkın önünde birbirleriyle doğrudan ve şeffaf biçimde konuşması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, gelişmiş demokrasilerde seçim süreçlerinin sadece oy verme gününden ibaret olmadığı, bu süreçlerin halkın önünde gerçekleşen açık tartışmalar, karşılıklı sorgulamalar ve fikir alışverişleriyle anlam kazandığı belirtildi.

Birlik açıklamasında, bu adımlar atıldığında karar alma aşamalarında projeler, bilgi, vizyon ve kapasitenin öne çıktığı; dedikodular ve manipülasyonların geride kaldığı vurgulandı.

- “Kıbrıs Türk basın tarihi bu anlamda önemli örneklerle doludur”

Bu demokratik kültürün yurttaşların tercihlerini bilinçli yapabilmelerine katkı sunacağı vurgulanan açıklamada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde ve Güney Kıbrıs’ta seçim öncesi bu tür uygulamaların seçimlerin "ayrılmaz bir parçası" olduğu belirtildi.

“Kıbrıs Türk basın tarihi de bu anlamda önemli örneklerle doludur. Farklı görüşten liderlerin aynı yayınlarda karşı karşıya geldiği, gazetecilerin halk adına sorduğu sorularla yön belirlediği dönemler yaşanmıştır. Bu, bizim mesleki hafızamızın ve kültürel mirasımızın parçasıdır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ne var ki son yıllarda bu demokratik alışkanlık zayıflamış; farklı siyasi görüşlerden adayların bir araya geldiği açık oturumlar neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Özellikle seçim dönemlerinde bu tür buluşmalar, sadece yasal bir zorunluluğu yerine getiriyormuşçasına, kamu yayıncılığında düzenlenen tekdüze programlarla sınırlı kalmıştır.

Beş yıl önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, son gece tüm adayların katılacağı bir televizyon programının, bir adayın adayı terk etmesiyle gerçekleşmesi, hâlâ belleklerdedir.”

- “Çok sesli yayınların önünü açmaya, iş birliğine ve kolaylaştırıcılığa hazırız”

Açıklamada, adayların ortak yayına çıkması çağrısının sadece bir mesleki talep değil; aynı zamanda daha sağlıklı, bilinçli ve demokratik bir seçim süreci inşa etmenin gereği olduğu belirtilerek, farklı görüşlerin toplumun huzurunda seslendirilmesinin, halkın gerçek tercih yapabilmesi için "vazgeçilmez" olduğu savunuldu.

Gazeteciler Birliği’nin, bu çerçevede, farklı yayın organlarının, farklı gazetecilerin katılımıyla, eşit süre ve objektif koşullarla gerçekleştirilecek çok sesli yayınların önünü açmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Bu yayınların örgütlenmesi için sorumluluk almaya, iş birliğine ve kolaylaştırıcılığa da hazırız.” denildi.