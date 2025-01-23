Medya Etik Kurulu, gazetecilerin toplumun hassasiyetlerine, bireylerin mahremiyetine ve mağdurlara saygı göstermekle de yükümlü olduğunu hatırlattı.

Medya Etik Kurulu, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki bir çocuğun okul defterine yazdığı cümlelerin haberde kullanmasıyla ilgili şikayeti değerlendirdiğini, haberin hazırlanışında ve sunumunda ciddi etik ihlalleri yapan Gıynık Gazetesi’ni uyarma kararı aldığını bildirdi.

Medya Etik Kurulu, Verda Gülçür tarafından yapılan şikayet üzerine inceleme başlattığı Gıynık Gazetesi haberinde Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne dair hangi ihlalleri tespit ettiklerini, şu yazılı açıklamayla paylaştı:

“Hayatını kaybeden çocuğun Türkçe dilbilgisi eğitimi sırasında defterine yazdığı cümlelerin, olayın dramatik etkisini artırmak ve okuyucuların duygusal tepkilerini yoğunlaştırmak amacıyla haberde kullanıldığı gözlemlendi.

Çocuğun bu cümleleri bağlamından koparılarak haberin odak noktası haline getirilmesi, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 25’inci maddesinde yer alan, ‘Haberde, konuşmalardan ve demeçlerden yapılan alıntılarda bağlam saptırılmamalıdır’ ilkesinin ihlali niteliğindedir. Bu durum, aynı zamanda Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 1’inci maddesi olan, ‘Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır’ ilkesine de aykırıdır.

Haberde, 12 yaşındaki çocuğun kişisel notlarının yayımlanması, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 12’nci maddesini ihlal etmektedir. Bu madde, ‘Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınmamalı ve yayımlanmamalıdır’ şeklinde ifade edilmiştir. Haberde bu ilkeye uyulmaması, çocuğun ailesi ve arkadaşları üzerinde olumsuz etkiler yaratmış, mağdurlara ve yakınlarına saygı ilkesini açıkça ihlal etmiştir.

Haberde kullanılan dramatik içerik, yalnızca mağdurun yakınlarına değil, topluma da zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Özellikle bu yaş grubundaki çocukların arkadaşlarının ve çevresindeki bireylerin bu içerik karşısında hissedebilecekleri etkiler dikkate alınmamıştır. Bu tür bir yaklaşım, toplumsal duyarlılığa ve etik gazetecilik anlayışına zarar vermektedir.”

-“Gazetecilik sadece haber sunmak değil”

Medya Etik Kurulu, gazeteciliğin yalnızca haber sunmak anlamına gelmediğini, toplumun hassasiyetlerine, bireylerin mahremiyetine ve mağdurlara saygı göstermekle de yükümlü olunduğunu hatırlattı.

-Medya Etik Kurulu’ndan Gıynık Gazetesi’ne çağrı

Haberi etik ilkelere uygun olmayan şekilde hazırladığını ve yayımladığını belirttiği Gıynık Gazetesi’ni oy birliğiyle uyarma kararı alan Medya Etik Kurulu, söz konusu gazeteyi ilgili haberde gerekli düzenlemeyi yapması için sorumluluk almaya da çağırdı.