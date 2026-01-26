Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın-Sen, hükümetin gündemine aldığı yasal düzenlemelere karşı ortak açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen’den yapılan ortak açıklamada, hükümetin gündemine aldığı Ceza (Değişiklik) ve Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarılarının, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin yalnızca basın mensuplarını değil, tüm toplumu ilgilendirdiği belirtilerek, bu değişikliklerin vatandaşları kontrol etmeye, korkutmaya ve özgür düşüncelerini ifade etmelerini engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Meslek örgütleri, düşünmenin ve kendini ifade etmenin suç haline getirilemeyeceğini vurgulayarak, ifade özgürlüğünü sınırlayan her türlü yasal düzenlemenin karşısında duracaklarını açıkladı.

Bu kapsamda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen öncülüğünde, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla, bugün saat 13.00’te Meclis önünde protesto eylemi düzenleneceği duyuruldu.

Eylemin sloganının ise:

“Düşünmen ve kendini ifade etmek istemen engellenmek isteniyor” olduğu bildirildi.

Ayrıca eyleme bir çok sendika, birlik ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sırada ana muhalefet partisi CTP ve sol partiler de destek belirtti.

Meslek örgütleri, bu eylemin sürecin ilk adımı olduğunu vurgulayarak, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.