Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga Gazimağusa Bandabuliya’da esnaf ile bir araya geldi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hem Belediyeler Değişiklik Yasası kapsamında belediyeye ödenen, hem de genel vergi yükümlülüklerini konu alan toplantıya Suriçi esnafı ile Gazimağusa’nın çeşitli bölgelerinden esnaf katıldı.

Vergi maliyetlerindeki artışın tartışılıp çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, esnaf hem Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a, hem de KTEZO yetkililerine sorularını yöneltip sorunlarına çözüm talebinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, asgari ücret artışına endekslenen gerek belediyeye ödene, gerekse genel vergi yükümlülüklerinin esnafı ve halkı zor duruma soktuğunu, belediye olarak bu artışların engellenmesine direkt olarak müdahale edilemese de mevcut durumu iyileştirici girişimler ve çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Yürütülen çalışmalarla bölgenin bir çekim merkezi haline getirilerek gelirleri artırıcı projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Uluçay, bu kapsamda faaliyete geçirilen projelerin somut birer örneği olduğunu ifade etti.

Halkın refah ve huzurlu bir yaşam sürmesi için bu konuda tek başına çalışmanın yeterli olmadığını da dile getiren Uluçay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.