Gazimağusa Belediyesi, süpermarketlerde yer alan şarküteri ve kasap reyonlarında kapsamlı denetimler yapıldığını ve yaklaşık 800 kilogram muhtelif et ürününün uygun muhafaza koşullarında saklanmadığı için imha edildiğini bildirdi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri bu çerçevede gıda mühendisi eşliğinde kent genelinde faaliyet gösteren 8 süpermarket ile bu marketlerde yer alan şarküteri ve kasap reyonlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollerde, söz konusu 8 süpermarketin tamamına sağlık karnesi, hijyen koşulları ve işletme izinleriyle ilgili eksiklikler nedeniyle ihbar verildi. İşletmelere, belirtilen eksikliklerin giderilmesi için yasal süre tanındı.

Denetimler sırasında özellikle kasap reyonlarında yapılan kontrollerde, yaklaşık 800 kilogram muhtelif et ürününün uygun muhafaza koşullarında saklanmadığı ve paketleme kurallarına uymadığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünlere el konularak imha edildi.

Belediye, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüreceğini, tüm işletmelerin de hijyen ve gıda güvenliği kurallarına eksiksiz uymasının büyük önem taşıdığını kaydetti.