Gazimağusa Belediyesi, şehirde huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın verdiği yetkiler çerçevesinde 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren yaptırım uygulamasına başlayacak.

Belediye'den verilen bilgiye göre, trafik kurallarına uymayanlara Gazimağusa Belediyesi ilgili birimi ile Zabıta ve Trafik Zabıta ekipleri tarafından ceza yazılacak. Trafik Zabıta ekipleri hatalı park tespiti halinde araç sürücülerine asgari ücretin yüzde 2.5’i olan 1010.90 TL tutarında sabit para cezası kesecek.

Açıklamaya göre, sabit para cezası gerektiren suçlar temizlik veya sağlık kural ve koşullarına uyulmaması, izinsiz iş yeri açılması, belediyeden izin almaksızın seyyar satıcılık yapılması, sağlık karnesi çıkarılmaması, çevre, araç park kurallarına uyulmaması gibi konuları kapsıyor.