Polis, Gazimağusa, Gönyeli ve Girne’de üç ayrı kaza meydana geldiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde dün saat 9.30 sıralarında Zeki Karahanoğlu'nun (E-27)’nin 227 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UP 743 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hala Sultan Camii önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığı ve orta refüjün üzerinden karşı şeride geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Okduman (E-63) yönetimindeki DC 804 plakalı kamyon aracın ön kısmına çarptığı kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle UP 743 plakalı aracın savrularak, sol arka kısmı ile çelik bariyerlere de çarptığı kaydedilen açıklamada, kaza sonucunda yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, UP 743 plakalı araç sürücüsü Zeki Karahanoğlu’nun tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Alkollü sürücü Gönyeli’de kaza yaptı

Öte yandan, Gönyeli’de dün saat 16.00 sıralarında, Resul Sola'ın (E-40) 309 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 421 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan UP 838 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucunda yaralanan olmadığı, NB 421 plakalı araç sürücüsü Resul Solak’ın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

-Ehliyeti olmayan alkollü sürücü kaza yaptı

Girne’de dün saat 18.00 sıralarında, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Ali Gökkaya'nın (E-22) sürüş ehliyetsiz ve 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 417 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan Niyazi Sertel (E-41) yönetimindeki UL 389 plakalı salon aracın arka kısmına çarptığı kaydedildi.

Kaza sonucunda yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, VL 417 plakalı araç sürücüsü Ali Gökkaya’ın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.