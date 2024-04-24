Gazimağusa Karpaz ana yolunda dün gece saat 23.30 sıralarında araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu diğer şeride geçerek ters istikametten gelen araca çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, , Andreı Ozernyı (E-43), LB 962 plakalı salon araç ile Karpaz’a doğru seyrettiği sırada, Boğaz Otel önlerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada Gazimağusa’ya doğru seyreden Fatih Kalma (E-46) yönetimindeki LG 363 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Andreı Ozernyı ve Fatih Kalma, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Kalma, taburcu olurken, Ozernyı sol kaburgalarında tahribat ve akciğer yaralanması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, müşahede altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Trafik denetimleri..1 sürücü tutuklandı, 28 araç trafikten menedildi

Ülke genelinde pazartesi yapılan trafik denetimlerinde, 511 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 1 sürücü tutuklandı, 28 araç ise trafikten menedildi.

2 bin 262 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde raporlanan trafik suçları şöyle:

“263 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 108 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3 sigortasız araç kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak, 104 diğer trafik suçları”