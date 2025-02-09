Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda kaza meydana geldi.

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



”09.02.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Nevzat DEMİRCİ (E-60), yönetimindeki PD 640 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Demirhan'da bulunan Engelsiz Yaşam Evi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton sete çarpıp yol içerisinde takla atarak tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”