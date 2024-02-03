Gazimağusa’da “gümrüksüz mal tasarrufu”nda bulunan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gazimağusa Limanı’na gemi ile gelen K.A.(E-32), H.G.(E-45), O.S.(E-41) ve İ.K.’nin (E-47) kullanımlarındaki dört ayrı tır dorsesi içerisinde bulunan tarımsal araçların, gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için Lefkoşa Gümrük Dairesi’ne gitmeleri gerektiği halde gitmeyip, söz konusu şahısların kullanımlarındaki tır araçları Gazimağusa’da bir yere park ederek gümrüksüz mal tasarrufunda bulundukları tespit edildi.

-Güzelyurt’ta araç içerisinden hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

25 Ocak’ta, Güzelyurt’ta, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisindeki para cüzdanında muhafaza edilen 1000 Euro, 500 ABD Doları ve 220 Stg nakit paranın çalınması olayı ile ilgili, zanlı olarak aranmakta olan H.Y.(E-30) tespit edilerek tutulandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayda zanlı aranmakta olan M.T.(E-26) da tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izini olmayan 2 kişiye tutuklama

Dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Kumarhanede bulunması yasak 34 kişiye yasal işlem

Dün, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, kumarhane girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi kumarhane içerisinde tespit edildi.

Söz konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.