Gazimağusa ve Dikmen’de dün iki ani ve gayritabii ölüm olayı meydana geldi.

Polis bültenine yansıyan bilgilere göre, Gazimağusa’da 61 yaşındaki Öner Denizsev, Dikmen’de ise 58 yaşındaki Ahmet Koç hayatını kaybetti.

Öner Denizsev’in, Gazimağusa’daki evinde sabah 08.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dikmenli Ahmet Koç ise ani rahatsızlığı üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Her iki kişinin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.