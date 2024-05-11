Gazimağusa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 1 kilodan fazla uyuşturucu madde bulundu, yedi kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Ö.’nün (E-27) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ve içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare alındı.

F.Ö. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda ise M.C.İ.(E-20), A.A.D.(E-20), Ş.M.(E-20), H.E.K.(E-20), İ.A.(E-20) ve İ.B.M.’nin (E-25) üzerlerinde ve kaldıkları ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 1 kilo, 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Tutuklanan 6 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.