Gazimağusa’da 276 miligram, Lefkoşa Göçmenköy’de ise 143 miligram ve 192 alkollü içki tesiri altında oldukları belirlenen üç kişi, yüksek sele bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün gece 21.15’te Gazimağusa’da Tunalı Hilmi Caddesi’de, O.K.(E-46), 276 mlgr alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattı.

Göçmenköy’de Rauf Denktaş Caddesi’nde bugün 01.00 sıralarında ise S.A.(E-49) 143 mlgr alkollü içki tesiri altında, N.A.(K-49) ise 192 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

-Kayıp çocuk bulundu

Öte yandan Perşembe günden beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin 14 yaşındaki Mohammad Abu Shanab’ın bulunduğu bildirildi.