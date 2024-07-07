Gazimağusa ve Gönyeli'de bugün erken saatlerde meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan olmazken, iki sürücü de tutuklandı.

-Zincirleme kazaya yol açtı, alkol testi için nefes örneği vermeyi redddince tutuklandı

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 00.10'da Ferhat Çorbacı (E-42) yönetimindeki GP 307 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan SE 606 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden GP 307 plakalı araç, park halinde bulunan VL 230 plakalı motosikletin arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

GP 307 plakalı araç sürücüsü Ferhat Çorbacı, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.

-Gönyeli'deki kazada sürücü 378 miligram alkollü

Öte yandan Gönyeli’de Atatürk Caddesi'nde, Cemal Özerin (E-32) 378 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FD 600 plakalı salon araç araçla dikkatsizliği sonucu yolun solundaki araç park yerinde bulunan YM 030 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra, yolun sol şeridi içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FD 600 plakalı araç sürücüsü Cemal Özerin, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.