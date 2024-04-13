Gazetelerin manşetlerine göz atın - 13 Nisan 2024 Gazetelerin manşetlerine göz atın - 13 Nisan 2024

Gazi Mağusa ve İskele Polis Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 815 araç sürücüsü kontrol edildi.

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Denetimler sonucu 48’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,  14'ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 26’sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 92 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Kontrollerde, 10 araç sürücüsü tutuklandı ve 24 araç ise trafikten men edildi.

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Adli Şube ve CÖŞ ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde araçlarda aramalar yapıldı ancak, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı.

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Editör: Burhan CANBAZ