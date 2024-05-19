KKTC’de bugün ve dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen bir sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazalardan biri bu sabah saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da Kavunoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Zannettos Zannettou (E-51), 97 mlgr alkollü içki tesiri altında yol kenarında park halinde bulunan yönetimindeki MAA 343 plakalı araç ile dikkatsizce geri geri gitti. O esnada gerisinde park halinde bulunan HJ 635 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanan Zannettos Zannettou tutuklandı.

- Kozanköy’de araç, yoldan çıkıp dere yatağına düştü

Öte yandan, dün saat 16:20 sıralarında, Kozanköy'de isimsiz yol üzerinde yaşanan kazada, Fulya Fidan (K-46), yönetimindeki LG 528 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Fidan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından bel kemiği kırığı teşhisiyle tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.