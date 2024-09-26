Gazimağusa’da kasti hasara neden olan bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül tarihinde bir ikametgahta misafir olarak bulunan O.M.(E-35), akrabasının kendisiyle konuşmak istemediği gerekçesiyle, ikametgahta bulunan muhtelif eşyalar ile üç pencere camına kasten vurup, hasara uğrattı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada O.M., tespit edilerek, tutuklandı.
-Köpeği çocuk yaralayan kişi hakkında yasal işlem
Gazimağusa’da sorumluluğunda bulundurduğu köpeği, bir çocuğu yaralayan E.B.(K-26) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dün bir apartmanın önünde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, M.A.K.'nin (Ç-5) sol ayağı köpeğin tırmalaması sonucu yaralandı.
-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
-Lefke sakin 15 yaşındaki Songur bulundu
Dünden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefke’de sakin İlayda Ceydan Dudu Songur (K-15) bulundu.