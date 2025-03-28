Gazimağusa’da yarın, ot ilaçlarının etkileri hakkında panel düzenlenecek.

Paneli düzenleyen örgütler adına yapılan yazılı açıklamaya göre, panel 08.00-09.30 arasında "Mağusa Bandabuliya"da yer alacak.

Panelde ot ilaçlarının (herbisitlerin) doğadaki dengeye, insan ve hayvanların sağlığına etkileri anlatılacak.

Paneli; Her Daim Doğa Dostları, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Peyzaj Mimarları Odası, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği ve Karpaz Dostları Derneği organize ediyor.