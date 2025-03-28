Gazimağusa’da yarın, ot ilaçlarının etkileri hakkında panel düzenlenecek.

TMT Mücahitler Derneği, Hüsnü Solu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı TMT Mücahitler Derneği, Hüsnü Solu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Paneli düzenleyen örgütler adına yapılan yazılı açıklamaya göre, panel 08.00-09.30 arasında "Mağusa Bandabuliya"da yer alacak.

Panelde ot ilaçlarının (herbisitlerin) doğadaki dengeye, insan ve hayvanların sağlığına etkileri anlatılacak.

Paneli; Her Daim Doğa Dostları, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Peyzaj Mimarları Odası, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği ve Karpaz Dostları Derneği organize ediyor.