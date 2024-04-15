Famagusta New Museum(FNM) Festivali, bir dizi etkinlikle Gazimağusa’da gerçekleşti. Festival, Bandabuliya'da proje ekibinin açılış konuşması ile başladı. Programın ilk sunumunu yapan Aysu Arsoy ve Hacer Başarır yaptı. İkili, programı Delik Plajı ile ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını konuklarla paylaşarak açtı. Program Aysu Arsoy’un ‘Cabinet of Lost Memories’ projesiyle ilgili konuşması ile devam etti.

Etkinlik çerçevesinde Melita Couta, Aysu Arsoy, Avghi Frangopoulou ve FNM ekibi tarafından verilen rehberli sergi turları da yapıldı. Panel serisi İtalyan fotoğrafçılar Lavinia Parlamenti ve Manfredi Pantanella'nın projesinin tanıtımı ile sonra erdi.

Bandabuliya’daki program, simültane halde gerçekleşen iki farklı atölye ile devam etti. Sanatçı Eleni Odysseos geleceğin Mağusa Portakal Festival’ini ele alan bir poster yapma atölyesi gerçekleştirdi.

Bir diğer festival mekanı olan Olağandışı Şeyler’de ise gün boyunca Mitos Peformans Sanatları Merkezi tarafından, şair ve sanatçı Elena Toumazi Rembelina'nın şiir ve çizimleriyle yaratılan animasyon video seyircilerle buluştu.

Festival Gazimağusa Kale Pasajı’nda gerçekleşen müzik programı ile sona erdi. Festival kapsamında Cemre Arca ve İnal Bilsel'in büyüleyici performanslarını ve onlara ilham veren konuları dinleyicilerle paylaştı. Festival, Annie Damianou’nun DJ seti ile sonra erdi.