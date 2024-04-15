Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş başkanlığındaki heyet, Yükseköğretimdeki denetim süreçleri ve iş birliği olanakları ele almak üzere KKTC'ye geldi.

YÖDAK'tan verilen bilgiye göre, heyette YÖK Denetleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, YÖK Denetleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mevlut Özçelik, Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Prof. Dr. Mehmet Duman ve Güray Irmak yer alıyor.

YÖK Denetleme Kurulundan, Yükseköğretim Denetleme Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Güray Irmak, Yükseköğrenim Planama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar, Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Remziye Terkan ve Prof. Dr. Akın Cellatoğlu da yer aldı.

Görüşmede yükseköğretimdeki denetim süreçleri ve iş birliği olanakları ele alındı.

YÖK Başkanı ve üyesi, ikili protokol doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC'ye ÖSYM kılavuzuna dahil YÖK onaylı üniversitelere gelerek YÖK onaylı programlar altında eğitim alan öğrencilerin geçirdikleri eğitim süreçlerini ve üniversitelerin işleyişlerini her yönü ile değerlendirdiklerini ifade etti.

2017’den itibaren her yıl YÖK onaylı üniversiteler ve bu üniversiteler altındaki YÖK onaylı programları değerlendirmeye gelen YÖK Denetleme Heyetinin YÖDAK Başkanı ve üyeleriyle yeniden bir araya gelecekleri belirtildi.