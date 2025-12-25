Gazze’de ateşkes ilan edilmesine rağmen çocukların yaşadığı insani dram sürüyor. UNICEF Filistin Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, saldırılar ve kısıtlamaların devam ettiğini, soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle çocuk ölümlerinin durmadığını açıkladı. Khalaf, ateşkesten sonra bile 80’den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

UNICEF’e göre İsrail saldırıları, Gazzeli çocukların hem bedenlerinde hem de ruhlarında derin yaralar açtı. Ekim 2023’ten bu yana 20 binden fazla çocuk hayatını kaybederken, 44 binden fazlası yaralandı. Gazze’de okul çağındaki 638 bin çocuk ise iki eğitim yılını tamamen kaybetti.

Gazze nüfusunun yüzde 77’sinin hâlâ ciddi gıda güvensizliği yaşadığını belirten Khalaf, 100 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Son verilere göre en az 19 çocuk soğuk hava, 165 çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. UNICEF, uluslararası topluma Gazze’deki insani yardım çalışmalarına destek çağrısını yineledi.