İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından operasyona ABD’nin de dahil olduğu bildirildi.

Yeni dalga bir İHA saldırısının gerçekleşmesi üzerine hava savunma sistemleri yoğun bir şekilde önleme faaliyeti yaptı. Bölgedeki gerilim üçüncü gününde de tırmanarak devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah Yakıt Deposu'na dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası depoda yangın çıktı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "İran'ı nükleer programını yeniden inşa etmemeleri konusunda uyarmıştık. İran rejiminin füze programı büyük bir tehdit oluşturuyordu. İran balistik füze programını yasaklı nükleer silahlarını üretmek için kalkan olarak kullanmak istedi. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip İran, ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktı. Bunun olmasına izin veremezdim" dedi. Nükleer silahlara sahip bir İran'a ABD tarafından tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen Trump, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı. Şimdiye kadar 10 İran gemisini batırdık. Anlaştığımızı sanmıştık ama geri adım attılar. Bu insanlarla anlaşmanın imkansız olduğunu gördük. Kolayca galip geleceğiz. Benim için 'Bir haftada sıkılır' dediler, asla sıkılmam. 'İran'ın askeri liderliğini ortadan kaldırmak için 4-5 hafta gerekir' demişlerdi, bir günde hallettik" diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı" dedi.

Yunan F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’a ulaştığı bildirildi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, dört Yunan savaş uçağının Güney Kıbrıs'a ulaştığını saat 18.40'da X platformundaki hesabından uçakların videosunu paylaşarak duyurdu.

İngiltere Başbakanı Starmer, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin Amerikan bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söyledi. İran'ın yaklaşımının giderek daha pervasız bir hal aldığını belirten Starmer, "Kıbrıs'taki üssümüze yönelik saldırının sorumlusu biz değiliz. Bölgede savunma amaçlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. İlk aşamada İran saldırılarına katılmama kararımın arkasındayım" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" dedi. Trump, İran'ın planının ne olduğunu ve ülkenin yeni liderinin kim olacağını bilmediklerini söyledi.

Katar Hava Kuvvetleri, İran'da gelen iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Ağrotur’da tahliye çalışmaları kapsamında kapı kapı ziyaretler sürüyor. Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler, yaşlılar ve bebekli aileler dahil 80 kişi Limasol’daki otellere yerleştirildi.

Limasol Devlet Fuar Alanı’nda şu ana kadar yardım talebinde bulunan olmadığı bildirildi. Yerel bir okul salonu ise ihtiyaç duyanlar için hazır hale getiriliyor.

Sivil Savunma ekiplerinin, tahliyeyi reddeden son sakinleri ikna etmek amacıyla üçüncü kez kapı kapı ziyaret yaptığı, ancak zorunlu tahliye için yasal bir çerçeve bulunmadığı kaydedildi. Tahliye edilenlerin ne zaman evlerine dönebileceğine ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Yunanistan’ın “Kimon” ve “Psara” fırkateynleri ile iki F-16 savaş uçağını Kıbrıs’a gönderme kararı aldığı bildirildi.

“Psara” fırkateyninin yerli üretim “Centaur” anti-drone elektronik harp sistemiyle donatıldığı, konuşlandırmanın adanın hava savunma ve insansız hava araçlarına karşı kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Yunan Genelkurmay Başkanı ile yarın bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede güvenlik durumunun ve alınabilecek ilave önlemlerin değerlendirileceği kaydedildi.

Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e yönlendirildiği bildirildi. Geminin Rafale savaş uçakları taşıdığı ve bölgedeki askeri hareketliliğin artabileceğine işaret ettiği yorumları yapıldı.

Paralimni–Deryneia Belediyesi, RAF Ağrotur ve İngiliz Üsleri’ne ilişkin gelişmeler konusunda yetkili makamlarla temas halinde olduklarını belirterek, bölgede yaşayanlar için şu aşamada endişe gerektirecek bir durum bulunmadığını duyurdu.

Vatandaşlara yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan bilgi almaları çağrısı yapıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırıların amacının rejim değişikliği olmadığını söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise operasyonların “tek gecelik” olmayacağını, bir süre devam edeceğini açıkladı.

İran yönetimi ise Washington ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü, Dubai, Abu Dabi ve Doha’da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Kızılayı’na göre ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana İran’da en az 555 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt’te dört ABD askerinin öldüğünü doğruladı ve yeni kayıpların olabileceğini söyledi.

AFP muhabirleri, Tahran’ın batısında yerel saatle 16.15 sıralarında en az iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirdi. İran basını da patlamaları doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın İran bağlantılı operasyonlar için İngiliz üslerinin kullanımına başlangıçta mesafeli yaklaşmasından “hayal kırıklığı” duyduğunu söyledi. İngiliz basını ise RAF Ağrotur’a yönelik İHA saldırısının, üslerin kullanımına izin verilmesinin ardından gerçekleşmesine dikkat çekti.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kıbrıs’a doğru yönelen iki İHA’nın zamanında engellendiğini açıkladı.

Letymbiotis, Yunanistan’dan iki fırkateyn ve iki F-16’nın adaya gönderileceğini doğruladı. Baf Havalimanı’ndaki tedbirlerin, Ağrotur’daki İngiliz üslerine yönelen İHA’lar nedeniyle alındığını belirtti.

Kıbrıs hava sahasının açık olduğunu ifade eden Sözcü, adaya iki balistik füze yöneldiği iddialarının doğrulanmadığını söyledi.

İngiltere’ye rahatsızlığın “en sert şekilde” iletildiğini kaydeden Letymbiotis, hedefin Kıbrıs Cumhuriyeti değil, Ağrotur’daki İngiliz üsleri olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ABD-İsrail operasyonuna cevap olarak Körfez ülkelerini de vurmasına tepki gösterdi. Bakanlık, "İran, halkımıza yönelik bu açık saldırının bedelini ödemek zorunda. Bu tür bir saldırı, karşılıksız bırakılamaz." ifadelerini kullandı. İran'ın Katar Uluslararası Havalimanı da dahil sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi ve Katar'ın şu anda İran hükümetiyle görüşmediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulmuş, 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Katar devletinin sahip olduğu QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini durduracağını açıkladı.

Yunanistan, adaya yönelik saldırılar ve artan güvenlik riski nedeniyle Güney Kıbrıs'a fırkateynler ve F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldı. Atina, kriz süresince Güney Kıbrıs’ın savunmasına destek vereceğini açıkladı.

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıkladı. Daha sonra İsrail ordusu sözcüsü, Lübnan'ın işgali için henüz bir plan yapılmadığını söyledi ve İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki varlığını genişlettiğini ifade etti. İsrail ordusu daha sonraki açıklamasında Beyrut'ta bir üst düzey Hizbullah üyesini vurduklarını açıkladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Hizbullah'ın İsrail'e füzelerle karşılık vermesine tepki gösterdi. Selam, Lübnan'ın Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklayacağını söyledi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 3 F-15E tipi savaş uçağının İran operasyonunda yer aldığını ve Kuveyt hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. 6 mürettebatın da sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırılara başladıklarını duyurdu. İran devlet televizyonu Tahran'da patlama seslerinin geldiğini belirtti. İranlı Tesnim ajansı İranlı diplomatik polis merkezinin saldırılarda hedef alındığını öne sürdü. Saldırıların gölgesinde İran Savunma Bakanlığı'na geçici olarak Seyyid Mecid bin El Rıza'nın atandığını duyurdu.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ağrotur’daki İngiliz üslerine doğru hareket eden iki insansız hava aracının zamanında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Letymbiotis, söz konusu İHA’ların RAF Ağrotur yönüne ilerlediğini belirterek, gerekli müdahalenin gecikmeksizin yapıldığını ifade etti.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, güvenlik birimlerinin durumu yakından takip ettiği kaydedildi

Hava sahasında insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesi üzerine Paphos International Airport’ta alarm verildi.

Philenews’ün haberine göre İHA saptanmasının ardından havalimanındaki yolcular ve personel ile havalimanına yakın bölgelerin derhal boşaltılması emri verildi. Güvenlik birimlerinin bölgede önlem aldığı bildirildi.

Philenews’in haberine göre, RAF Akrotiri’de devam eden bir güvenlik tehdidine ilişkin ihbarlar üzerine sirenler devreye girdi.

İngiliz Üsler Yönetimi’nin bölge sakinlerine evlerine dönmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar içeride kalmaları yönünde talimat verdiği kaydedildi. Üs içerisinde yoğun hareketlilik yaşandığı, savaş uçaklarının havalandığı ve personele gönderilen mesajda “devam eden güvenlik tehdidi” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Gece saatlerinde üsse insansız hava aracı düştüğü ve sınırlı maddi hasar oluştuğu açıklanmıştı.

İran’ın Tesnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun başbakanlık ofisinin vurulduğunu öne sürdü.

Açıklamada Netanyahu’nun akıbetinin bilinmediği iddia edildi. İsrail makamlarından henüz resmi doğrulama gelmedi.

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği bildirildi. Kudüs’te patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Aynı saatlerde Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nde de sirenlerin çaldığı ve bazı uçakların havalandığı ifade edildi.