İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisine İsrail müdahale etti.

Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.

Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

- İsrail, geminin ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtildi.

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan geminin “İsrail karasularına yasa dışı şekilde girmesinin engellendiği” ifade edilen açıklamada, Hanzala’nın kıyıya çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze’ye yönelik uygulanan ve büyük bir insanlık felaketine yol açan ablukayı ihlal etmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu iddia edildi.

- Hanzala gemisindeki aktivistlerden, serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısı

Müdahalenin ardından aktivistlerin önceden çekilmiş video mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Aktivistler, hangi ülkenin vatandaşı olduklarını belirttikten sonra "Eğer bu videoyu izliyorsanız, denizde yolumun kesildiğini ve Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail güçleri tarafından kaçırıldığımı bilmelisiniz." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarına, ailelerine ve tüm dünyaya seslenen aktivistler, mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmaları için hükümetlerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

"İmdat. Hanzala gemisinin mürettebatı İsrail güçleri tarafından kaçırıldı." notuyla yapılan paylaşımlarda her aktivistin vatandaşı olduğu ülkenin dışişleri bakanlığı ve bakanının e-posta adresi ile sosyal medya hesapları paylaşıldı.

- Gazze'deki hükümet: “İsrail’in Hanzala gemisine müdahalesi açık bir deniz korsanlığıdır”

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti ise, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını “deniz korsanlığı” olarak nitelendirdi.

- Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.