Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği “Gece Avı” operasyonunda uyuşturucu madde, nakit para, iki adet tabanca, şarjör ve canlı mermi ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa ile Gönyeli’de gerçekleştirilen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda D.Ö.G’nin (E-24) kullanımındaki ve M.B’nin (E-24) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 54.060 TL, 4.170 Euro, 1.950 STG ve 201 ABD Doları nakit para bulundu.

- Evinde iki adet tabanca ve uyuşturucu madde

Akabinde zanlı M.B’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda toplam 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Evde ayrıca, bir adet 9 mm ve bir adet 7.65 mm çapında olmak üzere iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör, 7.65 mm çapında toplam 16 adet canlı mermi ve 7.65 mm çapında bir adet boş kovan da tespit edildi.

D.Ö.G’nin evinde yapılan aramada da, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturma devam ediyor.