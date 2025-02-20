Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün “Gelecek Bensem Umut Benim” seminerleri Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde (TMK) verilen seminer ile başladı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel tarafından madde bağımlılığı, akran zorbalığı, aile içi şiddet, güvenli internet kullanımı, düzenli beslenmenin önemi gibi birçok konuda verilen seminer iki seans olarak tamamlandı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, seminerlerin, ada genelindeki tüm devlet okullarında devam edeceğini belirterek, ilçelerde tamamlanan okulların ardından her ilçede bir aile semineri de yapılacağını kaydetti.