Milli Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Mağusa Kale Lions Kulübü ve Girne Vatan Lions Kulübü arasında Genç Kalemler Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlık açıklamasına göre protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Toplumsal Gelişim Hareketi Başkanı Sibel Dinçyürek, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Seray Gürün, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Harbiye Şenyüz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç imza koydu.

Protokol çerçevesinde, Gazimağusa merkez bölgesinde öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik “Zorbalığa Karşı Kalem Savaşı: Ergenlerin Hikaye Mücadelesi” konulu kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Kelimelerle Değişim Başlat! Zorbalığa Karşı Güç Senin Elinde sloganıyla düzenlenecek olan yarışmanın ödül töreni ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin zorbalıkla mücadele konusundaki farkındalığının önemine dikkat çekti.

Gençlerin içinde bulundukları çağda, dijitalleşmenin getirdiği imkanlarla birlikte, zorbalık ve diğer sosyal sorunların da sanal alanlara taşındığını belirten Çavuşoğlu, bu nedenle, gençlerin sadece fiziksel dünyada değil, aynı zamanda dijital ortamlarda da güvende olmalarının kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Zorbalığın sadece bireyler arasında değil, toplumun genel yapısını da etkileyebilecek bir sorun olduğunu belirten ve bu sorunun çözümünde eğitimin ve bilinçlendirme çalışmalarının hayati bir rol oynadığını ifade eden Çavuşoğlu, bu projenin gençlere zorbalıkla mücadele etme konusunda hem bilgi hem de cesaret vereceğine inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

-Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de yaptığı konuşmada, teknolojinin kullanılmasını teşvik eden bir şirket olmalarına rağmen, teknoloji ile birlikte gelen risklerin farkındalığını oluşturmak için bu projede yer aldıklarına dikkat çekti.

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak teknolojinin ve teknolojik altyapının geliştirilmesi adına çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini ancak bir ebeveyn olarak çocukların, başta siber zorbalık olmak üzere, teknoloji ile gelebilecek tüm risklerin farkında olmalarını istediğini söyledi.

Bu çerçevede iyi bir projeye imza attıklarını belirten Küçüközdemir, destek veren herkese teşekkür etti.

-Dinçyürek

Toplumsal Gelişim Hareketi Başkanı Sibel Dinçyürek ise konuşmasında, projeye ilişkin detaylardan bahsetti.

Projenin Gazimağusa merkez bölgesinde öğrenim gören lise öğrencilerini kapsadığını belirten Dinçyürek, gençlerin zorbalığa karşı nasıl mücadele edeceği ile ilgili bir kompozisyon yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

Yarışmanın ödül töreninin 10 Mayıs’ta yapılacağını ve ödül töreninden önce uzmanlar tarafından öğrencilere yönelik eğitim semineri verileceğini kaydeden Dinçyürek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi vereceklerini belirtti.

Dinçyürek, projeye destek veren herkese teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını temenni etti.