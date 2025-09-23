Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi “Genç Söz, Genç Fest” etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) verilen bilgiye göre, pazar günü Lefkoşa’da Kızılbaş Kilisesi’nde yapılan ve gün boyu süren etkinlik çocuklara ve gençlere hitap etti.

Ada Jimnastik ile Rhythm of Dance Show’un sahne aldığı, hediyeli yarışmaların düzenlediği, çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte Grup REVA konser verdi.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

-Erhürman: “Kavga etmeyeceğiz. 20 Ekim’den sonra bu ülkenin halkının yüzü gülecek”

Etkinlikte konuşan Erhürman, gençliğin sesini, sözünü Cumhurbaşkanlığına taşıyacaklarını kaydederek, “Biz bu seçimi çocuklarımız ve torunlarımız için bir seçim olarak tanımladık, yola öyle çıktık.” dedi.

Seçime çok kısa bir süre kaldığını anımsatan Erhürman şöyle devam etti:

“Karşımızda tuhaf tuhaf sözler söyleniyor. Hangi harf önde gelir, gelmez… Gençlerin en iyi bildiği alanda, Instagram’da, Facebook’ta tuhaf tuhaf videolar dönmeye başladı. Benden bahsediyorlar ama tek bir doğru bilgi yok. Yalanları bırakın, yanlışları yalanlarından da fazla. Onlar da bizde tebessüm uyandırıyor. Günümüzde ‘gençler apolitiktir, toplum sorunlarıyla ilgilenmemektedir’ derler. Buna hiç inanmadım. Hiç inanmadım ama bunun üzerinde düşündüm. Son zamanlarda bir kez daha gördüm ki gençler, sanıldığının aksine çok politik. Fark şurada: bazılarının anladığı şekilde politik değiller. Onunla bununla kavga etmiyorlar; ne istediklerini biliyorlar, ne söylediklerini biliyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duyuyor. Bilmeden konuşmamaları gerektiğini biliyorlar. Bu toplum adına bilgiye ulaşmak için yoğun çaba içindeler.”

“Bizim burada olan ve göç etmeyi düşünen çocuklarımızı göçten vazgeçirecek şekilde, göç etmiş çocuklarımızın bu ülkeye dönmesini sağlayacak şekilde insan onuruna yaraşır bir ülke kurma borcumuz var.” diyen Erhürman, bu borcu gençlere ödeyeceklerini ifade etti.

Tufan Erhürman, “Önümüzde çok kısa bir süre var. Hepimiz sabırlı olalım. Asla öfkelenmeyelim. Umudu ve sevgiyi yüreğimizde sıcak tutalım. Her şey çok belli; ne derlerse desinler, seçim zaten bugün bitti. Sadece günün gelmesini bekliyoruz. Tahrik etmeye çalışacaklar; boşunadır. Kavga etmeyeceğiz. 20 Ekim’den sonra bu ülkenin halkının yüzü gülecek.” dedi.

-Çeler: “Gençlerin sözü Cumhurbaşkanlığında olacak”

Etkinlikte konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Gençlerle birlikte olmak, gençlerin ne düşündüğünü bilmek ve onlar için hareket etmek en önemli görevimizdir.” dedi.

Her zaman gençlerin yanında olmaya çalıştıklarının altını çizen Çeler, şöyle devam etti:

“Gençleri unutmayanlarla birlikte bir yol yürümeye başladık. Bu yol, Cumhurbaşkanlığında Tufan Erhürman ile başlayacak. Gençlerin sözü Cumhurbaşkanlığında olacak. Bugün kol kola yürümeyi başarıyor gençler. Bu seçimin sonucunu zaferle bitireceğiz ve geleceğe umutla bakacağız. Bu yolun sonuna kadar el ele, omuz omuza, yürek yüreğe hep birlikte mücadele edeceğiz. Gençliği Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız.”

-Demirpençe: “Birlikte olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay Demirpençe etkinlikte yaptığı konuşmada, “Umut var. Birlikte üretme isteği var. Biz gençler sadece bu ülkenin geleceği değil, bugününü de şekillendiriyoruz.” dedi.

Daha özgür, daha adil, daha onurlu bir ülkede yaşamak istediklerinin altını çizen Demirpençe, “Bu etkinliği hazırlarken büyük emek veren herkese, enerjisini buraya taşıyanlara çok teşekkür ederim. Birlikte olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok.” dedi.